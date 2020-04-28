فرنسا في طريقها إلى "حياة" ما قبل كورونا

الخليج 365الثلاثاء 2020/4/28 05:13 م بتوقيت أبوظبي
قال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، الثلاثاء، إن حالة الإغلاق لا يمكن أن تستمر طويلا، وأنه حان الوقت لعودة الحياة كما كانت قبل فيروس كورونا المستجد.
وتقدمت الحكومة الفرنسية بخططها للبرلمان، لرفع القيود المفروضة من أجل احتواء انتشار الفيروس التاجي.
وأعلن رئيس الوزراء، إدوار فيليب، أن التخفيف سيطول قطاع الصحة والمدارس والعمل ومواصلات الشركات والتجمعات.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن بالفعل أن تلك التدابير التي فرضت في 17 مارس/آذار الماضي ستُرفع في 11 مايو/أيار في عموم البلاد، رغم أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى.
ومن المرجح إعادة فتح المدارس ودور الحضانة على مراحل، ويحتمل أن تظل المطاعم مغلقة في البداية.
يشار إلى أن إجراءات الإغلاق في فرنسا صارمة، حيث يُسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم فقط من أجل شراء الطعام، أو المشي مع الكلاب أو مساعدة المحتاجين. ويُسمح بالمشي أو الرياضة حاليا في منطقة محدودة فقط ولفترة زمنية محدودة.
وفرنسا من الدول الأكثر تضررا من الفيروس؛ حيث سجلت أكثر من 23 ألف حالة وفاة.
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