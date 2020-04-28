محتجون لبنانيون يضرمون النار بمصارف في طرابلس

أضرم محتجون لبنانيون في مدينة طرابلس، (شمال)، النيران، اليوم الثلاثاء، في عدد من فروع المصارف، قبل أن يتدخل الجيش ويعمل على تفريقهم.

أضرم محتجون لبنانيون في مدينة طرابلس، (شمال)، النيران، اليوم الثلاثاء، في عدد من فروع المصارف، قبل أن يتدخل الجيش ويعمل على تفريقهم.

إصابة 54 عسكريا وتوقيف 13 شخصا في احتجاجات بلبنان

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية فإن المحتجين أقدموا على تحطيم بعض واجهات المصارف في منطقة التل.

وأشارت إلى أن عناصر الجيش حضرت إلى المكان وألقت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين وإعادة الوضع إلى طبيعته.

وكان لبناني توفي متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء مواجهات ليلية بين الجيش ومحتجين في مدينة طرابلس، فيما أصيب 54 عسكريا خلال مواجهات متفرقة مع المتظاهرين.

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ومنذ أمس الإثنين، تشهد طرابلس (عاصمة الشمال اللبناني) احتجاجات شعبية واسعة في عدد كبير من أحيائها رفضا لارتفاع الأسعار والتلاعب بسعر صرف الدولار الذي وصل إلى أعلى مستوياته.

ولم تقتصر الاحتجاجات التي عادت لمناطق لبنانية عدة، في اليومين الأخيرين، على طرابلس، بل امتدت لمناطق أخرى في الشمال وبيروت والجنوب.

ومساء الإثنين، طالب الجيش اللبناني المتظاهرين السلميين بإخلاء الشوارع والساحات، مؤكدا أن هناك مندسين في مظاهرة بمدينة طرابلس شمالي البلاد قاموا بأعمال شغب وعنف.

وتصدرت في الأيام الأخيرة، دعوات من مجموعات عدة شاركت في التحركات الشعبية في حراك 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للعودة إلى الشارع تحت المطالب المعيشية نفسها ورفضا للحكومة التي لم تقم بأي خطوة إصلاحية بعد 3 أشهر على تشكيلها.

وشهد لبنان احتجاجات بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

وعلى إثرها، استقال رئيس الحكومة سعد الحريري وحكومته يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعثر تشكيل حكومة أخرى جديدة لنحو شهرين.

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة وسط رفض شعبي لها كونهم طالبوا بالبعد عن المحاصصة، وأن تكون الكفاءة أساسا للاختيار، فيما جاءت كلها من لون واحد (حزب الله وحلفائه).