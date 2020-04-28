انت الان تتابع ترامب يقول الصين كان بوسعها منع انتشار كورونا وبكين تنتقد الاتهامات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين كان بوسعها وقف فيروس كورونا قبل أن يجتاح الكوكب مضيفا أن إدارته تجري "تحقيقات جادة" فيما حدث.

وانتقاد ترامب، يوم الاثنين، هو الأحدث من إدارته الذي يستهدف أسلوب تعامل الصين مع تفشي الفيروس الذي بدأ العام الماضي في مدينة ووهان الصينية وتحول إلى وباء عالمي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة "تعتقد بقوة" أن بكين لم تبلغ عن التفشي في الوقت المناسب ومارست التعتيم على مدى خطورة المرض التنفسي الناجم عن الإصابة به.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "نجري تحقيقات جادة للغاية... لسنا راضين عن الصين". وتابع "هناك وسائل عديدة لتحميلهم المسؤولية".

وأردف قائلا "نعتقد أنه كان بالإمكان وقفه من المنبع. كان بالإمكان وقفه بسرعة وما كان لينتشر في كل أنحاء العالم".

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وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين في بكين إن بعض الساسة الأمريكيين يكذبون لتحويل الانتباه عن استجابتهم غير الكافية للفيروس في الداخل. ولم يشر لترامب أو بومبيو تحديدا.

وقال قنغ "محاولات تحويل المسؤولية للصين لن تقلل من جهودها لاحتواء الفيروس".

وبحسب إحصاء رويترز، تسبب تفشي الفيروس في وفاة أكثر من 210 آلاف شخص على مستوى العالم منهم أكثر من 56 ألفا في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق أمس الاثنين اتهم بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض الصين بإرسال أجهزة فحص لرصد الأجسام المضادة للفيروس منخفضة الجودة ومقلدة قائلا إنها "تتربح" من الجائحة.

وقال قنغ عندما طُلب منه التعليق على تصريحات نافارو إن مستشار البيت الأبيض معتاد على الكذب ولا مصداقية له، والصين لا تعتد بأقواله وفقا لتصريحات سابقة.