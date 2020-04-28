انت الان تتابع مسؤول: 71 وفاة جديدة بكورونا في إيران والإجمالي 5877 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم الثلاثاء إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 71 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالي إلى 5877.
وأضاف أن إجمالي الإصابات في إيران، وهي إحدى أكثر دول الشرق الأوسط تضررا بالفيروس قد وصل إلى 92584.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول: 71 وفاة جديدة بكورونا في إيران والإجمالي 5877 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.