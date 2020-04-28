انت الان تتابع مسؤول: 71 وفاة جديدة بكورونا في إيران والإجمالي 5877 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم الثلاثاء إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 71 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالي إلى 5877.

وأضاف أن إجمالي الإصابات في إيران، وهي إحدى أكثر دول الشرق الأوسط تضررا بالفيروس قد وصل إلى 92584.