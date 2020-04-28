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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رواد التواصل الاجتماعي يشنون هجوماً حاداً على الصحفي المصري "خالد البلشي" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
شن رواد التواصل الاجتماعي هجوما على الصحفي المصري خالد البلشي، بسبب تدويناته التي وصفوها بـ"التخريبية" في هذا الوقت العصيب الذي تواجه فيه مصر أزمة غير مسبوقة وهي "جائحة كورونا".
وقال أحد المشاركين موجها كلامه للبلشي: إذا كنت تراهن على أن ذاكرة الشعب المصري والرأي العام ضعيفة، وأنه يمكنك الالتفاف والادعاء بتغيير مواقفك فلن يصدقك أحد لأننا جميعا نتذكر ماضيك.
وقال آخر: البلشي يحاول أن يتنصل من علاقته بالجماعة الإرهابية.. هل نسي صورته الشهيرة مع قيادات الجماعة الإرهابية بعد ٢٥ يناير.. يبدو أن البلشي يحاول استعادة تحالفات الماضي بشكل جديدة.. هذا هو العار بعينه عندما تمد يدك للقتلة والإرهابيين والخونة.
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