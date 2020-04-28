 صحيفة تؤكد أن المرأة الإماراتية نموذجا عربيا وعالميا في مختلف المجالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

أبوظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة خليجية، بنات الوطن، من خريجات كلية فاطمة للعلوم الصحية، يقفن في خط الدفاع الأول في المنشآت والمؤسسات الطبية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، يبذلن أقصى جهودهن في أيام شهر رمضان الفضيل، معتمدات على ما تلقينه من تعليم أكاديمي نوعي في صرحهن التعليمي، وما اكتسبنه من خبرة بالعمل لسنوات في قطاع الرعاية الصحية.



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها "الخليج 365" هؤلاء النخبة من فتيات الوطن، هن حصيلة جهود قيادة الدولة الرشيدة واهتمام ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي كانت صاحبة رؤية ثاقبة بتأسيس كلية العلوم الصحية في العام 2006 لرفد المؤسسات بكوادر وطنية صحية أثبتت خلال هذه الأزمة قدرتها وكفاءتها في مواجهة الظروف الاستثنائية".

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وتابعت " حمدة الدوبي، الممرضة الإماراتية وزميلات لها كثر من خريجات الكلية يقفن بكل شجاعة لرعاية المصابين، كل في مجال اختصاصها، استحققن عن كل جدارة، اعتزاز القيادة الرشيدة بجهودهن، وتحية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، واعتزازه بكلية فاطمة التي خرجت جيلا جديدا من نماذج البطولة اللواتي وضعن خدمة الوطن وأهله نصب أعينهن".

واختتمت "الاتحاد" افتتاحيتها بالقول " إن نجاح كلية فاطمة للعلوم الصحية، وارتفاع عدد الملتحقات فيها سنويا، هما نتاج المتابعة الحثيثة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي جعلت من المرأة الإماراتية نموذجا عربيا وعالميا في مختلف المجالات، بتوفير الدعم والتأهيل لها للانخراط في الحياة العامة والمشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية للوطن.