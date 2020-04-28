نظام الحمدين يرفض الإفراج عن أحد أفراد الأسرة الحاكمة رغم إصابته بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

اليمن

رفض نظام الحمدين الإفراج عن أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر رغم إصابته بفيروس كورونا.



وقال موقع المعارضة "قطر يليكس"، رغم تأكيد النظام القطري على ضرورة التكاتف في ظل أزمة تفشي وباء كورونا عالميًا، إلا أن نظام تميم بن حمد يبحث عن التكاتف الذي يخدم مصالحه وأجنداته فقط، فالعنف ضد المعارضة والتنكيل بها أمر لا شأن له بالظروف الاستثنائية في العالم بأكمله.

مصادر مطلعة أكدت أن الديوان الأميري لا يزال يصدر أوامره بضرورة التنكيل بكل معارض في قطر خاصة لو كان أحد أفراد الأسرة الحاكمة، حيث أوضحت المصادر أن أحد أفراد الأسرة الحاكمة المعتقلين تم التأكد خلال الأيام الماضية من إصابته بفيروس كورونا بعد معاناته لمدة 4 أيام متتالية من حمى كادت تودي بحياته.

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وأضافت المصادر: أن الأوامر جاءت برفض نقل المصاب للعزل الطبي رغم تأكيد الأطباء على ضرورة نقله، موضحة أن الأمن رفض بقاء الأطباء إلى جانب الحالة وأمرهم بالمغادرة فورًا بعد أن قدموا تقاريرهم التي تؤكد إصابة السجين بفيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر على صلة قرابة بـ"تميم بن حمد" -شدد على عدم ذكر اسمه- أن السجين وهو حفيد لأحد الآباء المؤسسين لدولة قطر وكان ضمن المعارضين لحكم تميم، يعامل بشكل سيئ رغم مرضه الشديد.

وأضاف: صديقي وقريبي ألقي بالسجن في سجون تميم منذ عامين بعد أن لفقت له قضايا شيكات مزورة لإظهارها إلى الإعلام في حال كشف أمر التنكيل به، وحتى اليوم يرفض تميم الإفراج عنه رغم إلقائه في السجن دون محاكمة معلنة.