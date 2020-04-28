شكرا لقرائتكم الخطوط السعودية: هذا موقف حجوزات شهر يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى المتحدث الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية السعودية السماح بعودة رحلات الطيران مطلع يونيو المقبل.

وقال فهد باهديله في اتصال هاتفي مع "العربية.نت": "إن السماح بالحجوزات الداخلية على موقع الشركة الإلكتروني اعتبارا من 1 يونيو، لا يعني إنهاء التعليق الساري حاليا جراء مواجهة جائحة كورونا".

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وأضاف "إغلاق الحجوزات يحدث آليا من السيستم، والآن حجوزات شهر مايو مغلقة، وسيتم إغلاق حجوزات شهر يونيو لاحقا".

وحتى الآن لم يصدر قرار من الحكومة بعودة الطيران الداخلي في المملكة.

وكانت مصادر إعلامية سعودية قد ذكرت صباح اليوم، أن الشركة بدأت بالفعل تلقي الحجوزات الداخلية على موقعها الإلكتروني.