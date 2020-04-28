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أعلن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن عودته للعمل بعد شعوره بالممل جراء مكوثه في المنزل تنفيذاً لإجراءات الحجر المنزلي لمنع تفشي فيروس كورونا.
وكتب ساويرس تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، قال فيها: "أنا قررت.. راجع المكتب يوم الحد.. واللي عايز ييجي ييجي واللي خايف يقعد فى البيت".
وأضاف رجل الأعمال في تغريدته: "كل واحد حر بس أنا خلاص.. مش جبت آخري.. لا عديت أخري.. وهراعي الاشتراطات كلها 3 متر وكمامات وتعقيم الخ الخ.. بس خلاص.. يا كده يا مستشفى نفساني".
وفي وقت سابق، حذر ساويرس من توقف الإنتاج والعمل بالمصانع والمزارع بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال ساويرس، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز عربية"، دعوته لتحريك عجلة الإنتاج تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الصحية الاحترازية لتفادي فيروس كورونا.
وأوضح ساويرس أنه "مضى أكثر من شهرين على بدء تفشي وباء كورونا، ما المعلومات المستجدة؟ لا شيء. لا دواء ولا عقار. لقد طبقنا إجراءات الحظر في مصر وغيرها من الدول".
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم" للاتصالات: "بالنسبة لي لا أرى نهاية لهذا الوضع الذي من الممكن أن يستمر شهوراً، فما الخطأ في التفكير بأساليب علمية لإعادة عجلة الإنتاج مع أخذ كل الاحتياطات الصحية".
كما وجه ساويرس تساؤلاً لمتابعيه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، فيما يتعلق بالهجوم الذى تعرض له مؤخرا، بسبب دعوات استكمال العمل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد "كورونا".
وقال ساويرس: "لكل اللى شتمونى وزعلوا من دعوة الرجوع للعمل مع الاحتياطات كلها سؤال واحد بس بعد إذنكم.. ماذا سنفعل لو لم يظهر علاج أو لقاح؟".
كانت هذه تفاصيل خبر «أنا جبت أخري واللي خايف يقعد فى البيت».. نجيب ساويرس يعلن عودته لممارسة عمله رغم أزمة «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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