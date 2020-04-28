3 خيارات أمام طلاب الثانوية العامة لحسم مصير الامتحانات في ظل كورونا.. وعمرو أديب يحذر من كارثة

كتب: ضياء السقا

خّير الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، طلاب الشهادة الثانوية العامة والذين يطالبون بإلغاء الامتحانات الخاصة بهم واستبدالها باختبار قدرات في الكليات الذين سيلحقون بها، بعدد من الحلول، أولها الدخول إلى اللجان وأداء الامتحانات بشكل عادي في الموعد المحدد "7 يونيو 2020"، أو الانتظار للعام المقبل ودخول الامتحانات أيضًا، أو إعادة الامتحانات في الدور الثاني بنصف الدرجات.

وأوضح وزير التعليم، خلال تسجيل صوتي نشره على موقع "ساوند كلاود"، وعرضه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه إما أن يدخل الطالب الامتحانات داخل اللجان كما نص عليه القانون الحالي، وليس هناك ارغامًا على ذلك، فمن يُحب أن يحضر باقتناع أن الدولة قدمت كل ما هو كافي للحفاظ على الطلاب من أي خطر صحي وللحفاظ على مستقبلهم، مضيفا: "اللي عاوز يستنى السنة جاية ويقول الوضع هيبقى أفضل هو حر، وهتبقى درجاته كاملة بس اسمه أعاد السنة وفوت سنة دراسية عليه".

وأكد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن الاقتراح الثالث هو أن الطالب لا يذهب للامتحانات ويرسب في أكثر من مادة ويعيدها في "الملاحق" ولكن سيحصل على نصف الدرجات، نافيًا في الوقت ذاته نية الوزارة إلغاء الامتحانات واستبدالها باختبار قدرات في الجامعات، موضحًا أن الامتحانات في موعدها المقرر 7 يونيو المقبل.

وتابع شوقي: "امتحانات القدارت من اختصاصات وزارة التعليم العالي، ولا علاقة لوزارة التربية والتعليم بها وليست قضيتها ولا اختصاصها، متابعًا: “نقدم للتعليم العالي شهادة بنسبة تحصيل الطالب للدرجات التي يحصل عليها، ولكي يكون هناك امتحان قدرات لكل كلية فهذا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، واستحالة عقد امتحانات قدرات وتضمن فرص التكافؤ في هذا الوقت القصير”.

وأضاف الوزير، أن امتحان القدرات يساوي بين الطالب الذي لم يفعل شيئا على مدار 12 عامًا وبين من اجتهد، متابعًا: “كده اللي هيكون مسموح له بدخول كليات الطب والهندسة، 600 ألف طالب، لم يدخلوا امتحانات الثانوية العامة”.

وعلق شوقي، على قلق وخوف الطلاب وأولياء الأمور من امتحانات الثانوية العامة، في ظل انتشار وباء كورونا قائلا: "الوزارة تعمل على تأمين امتحانات الثانوية العامة 2020، وتوريد أجهزة التعقيم والتطهير والبوابات المعقمة والكمامات"، مطمئنًا الطلاب وأولياء الأمور، بشأن الإجراءات الوقائية التي سيتم إتباعها أثناء عقد تلك الامتحانات في ظل مخاوف فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، أنه سيتم توزيع كمامات بشكل يومي على الطلاب، فضلًا عن تعقيم الفصول قبل وبعد عقد الامتحانات، وكذلك توزيع أدوات معقمة يرتديها الطلاب في أقدامهم فضلًا عن مراعاة تباعد المسافات بين الطلاب، مشيرًا إلى أن كل هذا سيتم اعتماده للحفاظ على الطلاب، وفي حالة خوف أولياء الأمور، فعليهم أن ينتظروا العام المقبل.

كما حدد الوزير بعض النقاط الهامة:

ـ سيؤدى الامتحان العام المقبل على النظام المعدل للثانوى العام.

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ـ النظام المعدل يعنى أسئلة تقيس الفهم وفق نظام التقييم الجديد.

ـ يحصل الطالب على الدرجة كاملة فى الدور الثانى إذا قام بتأجيل الامتحان بعذر قانونى.

عمرو أديب يحذر من كارثة

من جانبه، حذر الإعلامي عمرو أديب، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة من التزاحم الوقوف أمام اللجان خلال الامتحانات، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أديب: "الطلاب شباب وممكن يجيلهم المرض وميبنش عليهم أعراض، لكن المشكلة هتبقى عن الأهالي كبار السن اللي هيبقوا مستنينهم قدام اللجان، وممكن يتنقلهم المرض بسهولة".

وأكد "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية " المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، أنه يهيب بأجهزة الدولة ألا تتهاون و ترضخ لإبتزاز طلبة الثانوية العامة بشأن إلغاء الإمتحانات بسبب الفيروس.

وأضاف "أديب"، أن الصين أعادت فتح مدارس الثانوية العامة و إتخذت الإجراءات الإحترازية اللازمة، متابعا:" الصين اللي هي مصدر الفيروس فتحت المدارس ، اللي مدرسة عندهم قد اللي بيمتحنوا عندنا في الثانوية العامة ، البلد اللي عندها 3500 إصابة بس مش عاوزين يبقي فيها إمتحانات ثانوية عامة ، وشبابها بيقولوا احنا جامدين الكورونا متأثرش فينا طالما جامد يبقي ادخل وامتحن".