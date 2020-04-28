تونس ترد على أنباء إتاحة أراضيها للجيش التركي لشن عمليات عسكرية في ليبيا

أصدرت وزارة الدفاع التونسية بياناً، اليوم الثلاثاء، بشأن ما تم تداوله خلال الأيام الماضية، عن إتاحة الأراضي التونسية لقوات أجنبية لشن عمليات عسكرية.

وقالت الوزارة في بيانها، الذي نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "ما روّجته بعض المواقع الإلكترونية غير الرسمية من شائعات مغرضة حول استعمال قوى أجنبية للأراضي التونسية منطلقاً لعمليات عسكرية، لا أساس له من الصحة"، مؤكدة أنها ادعاءات غير مسئولة تحاول النيل من سيادة تونس وأمنها القومي.

وأضاف البيان أن "تونس تمارس سيادتها المطلقة على كافة أراضيها برا وبحرا وجوا ولا تسمح لأي قوات أجنبية باستعمال أراضيها للقيام بعمليات عسكرية، وأن قواتها المسلحة المنتشرة على الحدود تضطلع بواجب الذود عن الوطن والمحافظة على سلامة ترابه".

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وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلامية أن تركيا ترسل طائراتها المحملة بالمرتزقة والأسلحة والدبابات العسكرية عن طريق مطار فى تونس".

كما ذكرت ايضاً أن تركيا تستخدم سراً قاعدة رمادة التونسية في عملياتها العسكرية الداعمة لحكومة الوفاق الليبية ضد الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وفي يناير الماضي، أكدت المستشارة الإعلامية لرئيس الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، على موقف تونس الرافض للتدخل الأجنبي في الأزمة الليبية، قائلة إن "الحل يجب أن يكون بين الأطراف الليبية".