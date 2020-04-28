وحدات المرور تستأنف تجديد رخص جميع السيارات.. وتعلن شرطا هاما

كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة الداخلية، استئناف وحدات المرور على مستوى الجمهورية، تجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 مايو القادم.

وأهابت الداخلية، في بيان، بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وضرورة إرتداء "الكمامة" كشرط أساسى للتردد على الوحدات.

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وأكدت الوزارة، أنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد فتح تقديم باقي الخدمات للمواطنين بوحدات المرور.

وكانت المرور، قد فتحت الباب أمام الجمهور، الأحد الماضي لتراخيص المركبات الجديدة لأول مرة، كما أتاحت لمالكى مركبات الملاكى المرخصة والتى سعتها اللترية أقل من (2030 سى سى) وغير مطلوبة للفحص الفنى الدورى ولا يوجد عليها حظر، تجديد الترخيص وإستلام الرخصة بمحل الإقامة أو لعنوان توصيل من خلال منافذ "فورى" وبوابة وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر" على شبكة الإنترنت.

وتشدد إدارات المرور، على ضرورة إرتداء الكمامة كشرط للتردد على وحدات المرور فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين، ومن المقرر الإعلان تباعاً عن فتح إجراءات تجديد الترخيص لباقى السيارات بالوحدات بشكل مرحلى وفقاً لقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.