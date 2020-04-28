كوبيتش: أحداث طرابلس المأساوية إشارة تحذير للقادة السياسيين في لبنان

اعتبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "الأحداث المأساوية في ​طرابلس​ التي تواجه فيها المتظاهرون غير السلميون مع ​الجيش اللبناني​ والتي أدت إلى استشهاد متظاهر ووقوع إصابات من الطرفين ترسل إشارة تحذير للقادة السياسيين في لبنان".

وأشار إلى أن "هذا ليس الوقت المناسب لتبادل تصفية الحسابات أو الاعتداء على البنوك، بل أنها اللحظة التي يتعين فيها توفير الدعم الملموس للأغلبية المتزايدة من اليائسين والفقراء والجوعى من اللبنانيين في جميع أنحاء البلاد".