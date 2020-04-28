الدفاع المدني يعمل على إخماد الحرائق التي اندلعت في المصارف بطرابلس

تعمل عناصر من ​الدفاع المدني​ على إخماد ​الحرائق​ التي اندلعت في ​المصارف​ في ​طرابلس​.

وكان الجيش اللبناني عمل على اطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين يحرقون المصارف بطرابلس، وذلك احتجاجا على الاوضاع المعيشية وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

وفي السياق، عمل الجيش اللبناني على استقدام تعزيزات عسكرية الى المكان، وقد طلب الجيش اخلاء المكان ووقف اعمال العنف في المدينة.

يذكر بأن الاحداث بدأت بعد تشييع الشاب فواز السمان الذي قتل في احداث طرابلس مساء امس.