الجهاز الصحي لاتحاد بلديات الضنية: 4 إصابات بالكورونا بالقطين ـ الضنية

أعلن الجهاز الصحي التابع لاتحاد بلديات الضنية الذي يرأسه الدكتور محمد سلمى الإختصاصي في علم الجراثيم، بالتعاون مع طبيبة القضاء الدكتورة بسمة الشعراني، أن "عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلدة القطين ـ الضنية وصل إلى 4، بعد فحوص عديدة وعشوائية أجريت على مواطنين من البلدة، وأن المصابين هم: ع.ق. وحفيدتاه "أ" و "ف"، إضافة إلى خ. ن. الذي أظهرت الفحوص إصابته بالفيروس".
وأوضح الجهاز الطبي أن 18 حالة مشتبه فيها في البلدة قد أجريت لها فحوص في "مستشفى سير ـ الضنية الحكومي"، وأن نتائجها ستظهر الليلة.
وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الضنية إلى 10 اصابات، موزعة بين بلدات عاصون (أول إصابة في الضنية ظهرت فيها في 23 آذار الماضي)، و5 إصابات في بلدة سير، و4 إصابات في القطين، بينما سجلت وفاة مصاب واحد من بلدة سير في 22 نيسان الحالي.
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