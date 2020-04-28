الجيش ينشر فيديو عن توزيع المساعدات وأعمال الشغب: "هيك رد الجميل؟"

نشر الجيش اللبناني، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو يظهر تقديم عناصره المساعدات الإجتماعية على مدى الأيام الماضية، بالإضافة إلى الإعتداءات التي يتعرض لها عناصره في مدينة طرابلس، منذ يوم أمس، سائلاً: "هيك رد الجميل؟"
تجدر الإشارة إلى أن مدينة طرابلس تشهد منذ يوم أمس إحتجاجات على الأوضاع الإجتماعية وإرتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، إلا أنها تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال شغب تستهدف الأملاك العامة والخاصة وعناصر الجيش اللبناني.
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