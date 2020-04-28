محتجون يحطمون واجهة جمعية المصارف وبعض المحلات بوسط بيروت

ووصلت قوة من ​مكافحة الشغب​ الى ​ساحة الشهداء​ في ​بيروت​، حيث يتجمع ال​محتجون​ ويرددون هتافات "مش سلمية مش سلمية هيدي ​ثورة شعبية​". كما قطع محتجون الطريق في الحميزة امام مبنى ​جمعية المصارف​ وبدأوا بتحطيم واجهات الجمعية والمحلات واشارات المرور. وفي مكان آخر، عمل عناصر من ​قوى الامن الداخلي​ على منع ​المحتجين​ من تحطيم واجهة احد المصارف في بيروت. إضغط للمزيد

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