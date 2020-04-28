الأمن العام: توقيف 3 أشخاص في طرابلس يقومون بأعمال الصرافة بشكل مخالف للقانون

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​، في بيان، أنه في اطار متابعة أعمال الصرافة ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في ​مدينة طرابلس​ كل من اللبنانيين(ع.ط) يملك محلا لبيع الهواتف الخلوية وتحويل الأموال يقوم بأعمال الصرافة دون ترخيص، (م.ع.م) يملك محلا للصرافة لا يلتزم بسعر صرف الدولار الأميركي المحدد من ​مصرف لبنان​ و(خ.ع.ر) يقوم بأعمال الصرافة بصورة غير قانونية.

وأوضحت أنه بناء لاشارة المدعي العام المالي تم توقيفهم واحالتهم الى مكتب مكافحة الجرائم المالية في ​قوى الأمن الداخلي​.