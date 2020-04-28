أعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، أنه في اطار متابعة أعمال الصرافة ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في مدينة طرابلس كل من اللبنانيين(ع.ط) يملك محلا لبيع الهواتف الخلوية وتحويل الأموال يقوم بأعمال الصرافة دون ترخيص، (م.ع.م) يملك محلا للصرافة لا يلتزم بسعر صرف الدولار الأميركي المحدد من مصرف لبنان و(خ.ع.ر) يقوم بأعمال الصرافة بصورة غير قانونية.
وأوضحت أنه بناء لاشارة المدعي العام المالي تم توقيفهم واحالتهم الى مكتب مكافحة الجرائم المالية في قوى الأمن الداخلي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام: توقيف 3 أشخاص في طرابلس يقومون بأعمال الصرافة بشكل مخالف للقانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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