وزيرة الاعلام: مجلس الوزراء أقر 4 تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال​​​​​​​

أعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد خلال تلاوتها مقررات جلسة مجلس الوزراء أن "المجلس أقر 4 تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال"، مضيفة :"كان موضوع جلستنا الخطة المالية وغداً هناك جلسة إستثنائية ونحن في إطار وضع اللمسات الاخيرة على هذه الخطّة".
وبالنسبة لموضوع الغلاء، لفتت عبد الصمد الى ان "وزارة الإقتصاد تتّخذ مجموعة من التدابير وموضوع الدولار مرتبط بالسياسة النقدية لمصرف لبنان وسيكون للحكومة دور في ذلك"، معتبرة ان "الوضع في الشارع خرج عن إطار المطالب المحقّة وهناك بعض المندسين".
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