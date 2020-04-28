أعمال شغب على الطريق المؤدية من وسط بيروت باتجاه الحمرا

يشهد وسط العاصمة ​بيروت​ تظاهرة قام بعض المشاركين فيها بأعمال عنف وتحطيم لبعض الممتلكات الخاصة، لا سيما على الطريق المؤدية باتجاه ​شارع الحمرا​.

وكانت معلومات صحافية قد ذكرت ان عددا من الناشطين المحتجين بدأوا بالتجمع في ساحة الشهداء في وسط بيروت، استعدادا للانطلاق بمسيرة نحو شارع المصارف احتجاجا على الاوضاع المعيشية والتردي الاقتصادي والمالي.

وعمد عدد من المحتجين الى قطع الطريق من ساحة الشهداء بإتجاه مبنى النهار بالحجارة، وهم يرددون شعارات "ثورة ثورة" ويطالبون باسترداد الاموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين والمحتكرين.