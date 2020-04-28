المواجهات لا تزال مستمرة في طرابلس وسط إنتشار كثيف لعناصر الجيش

لا تزال المواجهات في ​مدينة طرابلس​ مستمرة، منذ ما يقارب الساعة، حيث يعمد بعض المحتجين إلى القيام بأعمال شغب عبر رشق عناصر ​الجيش اللبناني​ بالحجارة، الذين يردون بإستخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لدفعهم نحو التراجع.

وكان الجيش قد استقدم المزيد من التعزيزات إلى طرابلس، لا سيما إلى النقاط التي تشهد أعمال شغب.

وكان الجيش عمل على اطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين يحرقون المصارف بطرابلس، وذلك احتجاجا على الاوضاع المعيشية وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

وفي السياق، عمل الجيش على استقدام تعزيزات عسكرية الى المكان، وقد طلب الجيش اخلاء المكان ووقف اعمال العنف في المدينة. يذكر بأن الاحداث بدأت بعد تشييع الشاب فواز السمان الذي قتل في احداث طرابلس مساء امس.