نعيم حسن: على الدولة ان تبادر بإجراءات إصلاحية ولا يجوز التهرب من المسؤولية

شدد شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ على ضرورة أن تتوحد الجهود لخدمة المجتمع من قبل كل الحريصين، وأكد أن الدور الأساس يبقى على الدولة التي عليها واجب الرعاية الاجتماعية، وأن تبادر في الوقت نفسه إلى طرح البرامج والإجراءات الإصلاحية الكفيلة بإخراج البلاد من التدهور الاقتصادي والمالي الخطير، الذي يستوجب عملاً دؤوباً ولا يجوز على الإطلاق التهرب من المسؤولية.

وكان حسن قد استقبل، في دار الطائفة في بيروت، أمين سر مؤسسة الفرح الاجتماعية الدكتور وئام بو حمدان، مكلّفاً من رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، لبحث شؤون العمل الإغاثي والاجتماعي في ظل الأوضاع والظروف المعيشية القاهرة، وكيفية التعاون والتنسيق في المسؤولية الرعائية بين الجهات والجمعيات العاملة في دعم الأسر الأكثر حاجة.

الى ذلك عقد الشيخ حسن اجتماعاً مع رئيس اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي الأستاذة غادة جنبلاط وأعضاء اللجنة.