انتهاء جلسة مجلس الوزراء ودياب يلتقي السفيرة الأميركية بالسراي الحكومي

انتهت جلسة ​مجلس الوزراء​ المنعقدة منذ الحادية عشرة من قبل الظهر في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة ​حسان دياب​ وحضور الوزراء.

وأفادت معلومات صحافية بأن مجلس الوزراء أعاد جدولة بنود ورقة وزيرة العدل ماري كلود نجم لمكافحة الفساد ،واقر عددا منها على ان يستكمل البحث بالبنود المتعلقة بالاثراء غير المشروع في جلسة الخميس في قصر بعبدا.

ويلتقي رئيس الحكومة، في هذه الأثناء، ​السفيرة الأميركية​ في لبنان دوروثي شيا، حيث يعرض معها الأوضاع العامة في البلاد.

وكان مجلس الوزراء قد أقر أوّل ثلاثة تدابير من الخطّة الآنيّة لاستعادة الأموال المنهوبة، وأحال الأُخرى إلى هيئة الاستشارات والتشريع.