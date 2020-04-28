تجمع في ساحة الشهداء وقطع الطريق بالحجارة باتجاه مبنى النهار

ذكرت معلومات صحافية ان عددا من الناشطين المحتجين بدأوا بالتجمع في ​ساحة الشهداء​ في ​وسط بيروت​، استعدادا للانطلاق بمسيرة نحو ​شارع المصارف​ احتجاجا على الاوضاع المعيشية والتردي الاقتصادي والمالي.

وعمد عدد من المحتجين الى قطع الطريق من ساحة الشهداء بإتجاه ​مبنى النهار​ بالحجارة، وهم يرددون شعارات "ثورة ثورة" ويطالبون باسترداد الاموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين والمحتكرين.