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تجمع في ساحة الشهداء وقطع الطريق بالحجارة باتجاه مبنى النهار

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ذكرت معلومات صحافية ان عددا من الناشطين المحتجين بدأوا بالتجمع في ​ساحة الشهداء​ في ​وسط بيروت​، استعدادا للانطلاق بمسيرة نحو ​شارع المصارف​ احتجاجا على الاوضاع المعيشية والتردي الاقتصادي والمالي.

وعمد عدد من المحتجين الى قطع الطريق من ساحة الشهداء بإتجاه ​مبنى النهار​ بالحجارة، وهم يرددون شعارات "ثورة ثورة" ويطالبون باسترداد الاموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين والمحتكرين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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