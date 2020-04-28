تجمع في ساحة الشهداء وقطع الطريق بالحجارة باتجاه مبنى النهار

ذكرت معلومات صحافية ان عددا من الناشطين المحتجين بدأوا بالتجمع في ساحة الشهداء في وسط بيروت، استعدادا للانطلاق بمسيرة نحو شارع المصارف احتجاجا على الاوضاع المعيشية والتردي الاقتصادي والمالي.
وعمد عدد من المحتجين الى قطع الطريق من ساحة الشهداء بإتجاه مبنى النهار بالحجارة، وهم يرددون شعارات "ثورة ثورة" ويطالبون باسترداد الاموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين والمحتكرين.
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