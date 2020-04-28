رئيس بلدية طرابلس: قد يكون هناك أمراً سياسياً وراء ما يحصل في المدينة

شدد رئيس ​بلدية طرابلس​ ​رياض يمق​، في حديث تلفزيوني، على أن أبناء المدينة لديهم كل الإحترام للمؤسسة العسكرية رغم كل ما حصل في الساعات الماضية، مؤكداً أن الأمور لم تخرج عن السيطرة حيث لا يزال عناصر الجيش اللبناني متواجدين في طرابلس، قائلاً: "عناصر الجيش أهلنا وما يحصل غير مطمئن وغير راضون عنه".

وفي حين أشار إلى أن "على الدولة الأخذ بعين الإعتبار أن في الشارع الطرابلسي فقر، ونحن عملنا على أخذ بعض الإجراءات لكنها لا تكفي"، رأى أنه قد يكون هناك أمراً سياسياً وراء ما يحصل في المدينة، لافتاً إلى تحركات لشبان محسوبين على بعض الجهات السياسية، لكنه شدد على أن العامل الأكبر إقتصادي.