نعمه: بعض التجار المخالفين بصيدا حاصروا مراقبي حماية المستهلك بعد تسطيرهم لمحاضر ضبط

أسف وزير الاقتصاد راوول نعمه في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأن "بعض التجار المخالفين عمدوا على محاصرة مراقبي ​حماية المستهلك​ بعد تسطير ​محاضر ضبط​ بالمخالفات في صيدا".

وتابع نعمه :"كل الشكر لأمن الدولة على حماية المراقبين وللتجار المخالفين نقول: لن نتوقف عن حماية المستهلك بالتهديد. هذا واجبنا. احذروا استغلال وجع الناس لأننا لن نتراجع عن القيام بمهامنا".