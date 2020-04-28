إحراق آلية ثانية تابعة لقوى الأمن الداخلي في طرابلس

أقادم بعض المشاغبين على إحراق آلية عسكرية ثانية تابعة لقوى الأمن الداخلي في مدينة طرابلس، بعد أن تم إحراق الآلية الأولى قبل بعض الوقت.
وكان الجيش عمل على اطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين يحرقون المصارف بطرابلس، وذلك احتجاجا على الاوضاع المعيشية وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وفي السياق، عمل الجيش على استقدام تعزيزات عسكرية الى المكان، وقد طلب الجيش اخلاء المكان ووقف اعمال العنف في المدينة.
يذكر بأن الاحداث بدأت بعد تشييع الشاب فواز السمان الذي قتل في احداث طرابلس مساء امس.
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