أسود: ملف المازوت المغشوش يتعلق بمجموعة شحنات مزورة على مدى 15 سنة

اشار عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​زياد اسود​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "يبدو ان ملف ​المازوت​ المغشوش الجاري التحقيق فيه اليوم لا يتعلق بشحنة واحدة بل بمجموعة شحنات مزورة الاوراق والبيانات والكشوفات على مدى 15 سنة على اقل تقدير مع فساد شبكة كبيرة من موظفين في القطاعات وسياسيين وغطاء دوري مقابل اموال الرشاوى ومن حساب ​المال​ العام وجيوب اللبنانيين".

وفي وقت سابق، افادت معلومات لقناة الـ"OTV" بأن "القاضية ​غادة عون​ إدعت على ٢١ شخصا في ملف ​الفيول​ المغشوش من بينهم ١٤ موظفا موقوفا، واصدرت مذكرة توقيف غيابية بحق مدير عام منشآت ​النفط​ وممثل شركة zr energy تيدي رحمة وموظفين اثنين لديها".

وكشفت المعلومات الى ان "الجرائم التي تم الادعاء بها في ملف الفيول المغشوش هي التزوير واستعمال مزور وقبض رشاوى وتبييض اموال واحتيال وصرف نفوذ".