نقابة المحامين في طرابلس استنكرت احراق مكتب طلال الفاضل

استنكر مجلس ​نقابة المحامين​ في ​طرابلس​ والشمال في بيان، "احراق مكتب الزميل الأستاذ طلال الفاضل والتخريب غير المبرر الذي أتى على معظم موجوداته".

وأكد المجلس تضامنه الكامل "مع الزميل الفاضل والوقوف إلى جانبه في إتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة بحق المرتكبين وإحالتهم امام القضاء وإنزال العقاب العادل في حقهم".