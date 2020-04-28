افادت معلومات لقناة الـ"OTV" بأن "القاضية غادة عون إدعت على ٢١ شخصا في ملف الفيول المغشوش من بينهم ١٤ موظفا موقوفا، واصدرت مذكرة توقيف غيابية بحق مدير عام منشآت النفط وممثل شركة zr energy تيدي رحمة وموظفين اثنين لديها".
وكشفت المعلومات الى ان "الجرائم التي تم الادعاء بها في ملف الفيول المغشوش هي التزوير واستعمال مزور وقبض رشاوى وتبييض اموال واحتيال وصرف نفوذ".
كانت هذه تفاصيل خبر OTV: القاضية عون اصدرت مذكرة توقيف غيابية بحق مدير عام منشآت النفط وممثل شركة ZR Energy لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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