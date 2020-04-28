OTV: القاضية عون اصدرت مذكرة توقيف غيابية بحق مدير عام منشآت النفط وممثل شركة ZR Energy

افادت معلومات لقناة الـ"OTV" بأن "القاضية ​غادة عون​ إدعت على ٢١ شخصا في ملف ​الفيول​ المغشوش من بينهم ١٤ موظفا موقوفا، واصدرت مذكرة توقيف غيابية بحق مدير عام منشآت ​النفط​ وممثل شركة zr energy تيدي رحمة وموظفين اثنين لديها".

وكشفت المعلومات الى ان "الجرائم التي تم الادعاء بها في ملف الفيول المغشوش هي التزوير واستعمال مزور وقبض رشاوى وتبييض اموال واحتيال وصرف نفوذ".