محمد الحجار: مروحة الإهمال الحكومي والرئاسي تطال الجميع

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "مروحة الإهمال الحكومي والرئاسي تطال الجميع"، لافتاً إلى أن "سنوات وحقوق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية متوقفة على عتبة قصر بعبدا".
وأضاف: "تقبل بمقايضة لكن أتى أمر الصهر فسحب بند المفتشين التربويين عن جدول الأعمال وصدر مرسوم تعيين كتاب العدل"، قائلاً: "هذا حقهم ولكن أليس هذا حق لجميع الناجحين يا من أقسم على الدستور؟".
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