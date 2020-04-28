محمد الحجار: مروحة الإهمال الحكومي والرئاسي تطال الجميع

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "مروحة الإهمال الحكومي والرئاسي تطال الجميع"، لافتاً إلى أن "سنوات وحقوق الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​ متوقفة على عتبة ​قصر بعبدا​".

وأضاف: "تقبل بمقايضة لكن أتى أمر الصهر فسحب بند المفتشين التربويين عن جدول الأعمال وصدر مرسوم تعيين ​كتاب العدل​"، قائلاً: "هذا حقهم ولكن أليس هذا حق لجميع الناجحين يا من أقسم على ​الدستور​؟".