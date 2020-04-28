مساعدات طبية وفحوصات PCR تقدمة للبنان على متن الطائرتين القادمتين من باريس اليوم

بجهد مشترك بين ​السفارة اللبنانية​ في ​فرنسا​ ومكتب ​طيران الشرق الأوسط​ في ​باريس​ وجمعيات مدنية لبنانية وعدد من الخيّرين، تحمل كلّ من الطائرتين القادمتين من باريس ٢٤٠ فحص PCR، قدّمها بروفسور لبناني، لصالح ​وزارة الصحة​، فيما تحمل الطائرة الثانية حوالي نصف طن من ​الأدوية​ و​المستلزمات الطبية​ التي قامت بجمعها أكثر من ٢٥ جمعية لبنانية تحت إشراف الجمعية الطبية الفرنسية اللبنانية، أكبر الجمعيات اللبنانية في فرنسا والتي تمثّل جميع الأطباء والعاملين في المجال الطبي في فرنسا، لصالح ​مستشفى بيروت الحكومي​ لمؤازرة جهود القيمين عليه في حربهم ضدّ وباء ​الكورونا​.

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