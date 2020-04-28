اشتعال النيران بآلية تابعة لقوى الأمن الداخلي خلال المواجهات في طرابلس

ارتفعت، في هذه الأثناء، حدة المواجهات في مدينة طرابلس، حيث لا يزال بعض المحتجين يعمدون إلى رمي الحجارة والمفرقعات النارية باتجاه عناصر الجيش اللبناني، الذي يرد بإستخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.
وقد أدت المواجهات إلى إشتعال النيران في آلية تابعة لقوى الأمن الداخلي، بعد أن تم الإعتداء عليها من قبل المحتجين.
وكان الجيش عمل على اطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين يحرقون المصارف بطرابلس، وذلك احتجاجا على الاوضاع المعيشية وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وفي السياق، عمل الجيش على استقدام تعزيزات عسكرية الى المكان، وقد طلب الجيش اخلاء المكان ووقف اعمال العنف في المدينة.
يذكر بأن الاحداث بدأت بعد تشييع الشاب فواز السمان الذي قتل في احداث طرابلس مساء امس.
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