تضرر آلية عسكرية في طرابلس وسقوط جريح من الجيش في أحداث طرابلس

تضررت آلية عسكرية في ​مدينة طرابلس​ نتيجة رشقها بالحجارة من قبل بعض المحتجين، وسط معلومات سقوط جريح من ​الجيش​.

وكان الجيش قد استقدم المزيد من التعزيزات إلى طرابلس، لا سيما إلى النقاط التي تشهد أعمال شغب، حي لا تزال المواجهات مستمرة مع بعض الذين يرمون الحجارة باتجاه الجيش الذي يرد باستخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.

وكان الجيش عمل على اطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين يحرقون المصارف بطرابلس، وذلك احتجاجا على الاوضاع المعيشية وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

وفي السياق، عمل الجيش على استقدام تعزيزات عسكرية الى المكان، وقد طلب الجيش اخلاء المكان ووقف اعمال العنف في المدينة.

يذكر بأن الاحداث بدأت بعد تشييع الشاب فواز السمان الذي قتل في احداث طرابلس مساء امس.