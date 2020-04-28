السلطات البريطانية: 552 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات البريطانية تسجيل 552 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة إلى 19301 حالة وفاة.
كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أشار في وقت سابق، إلى أن الوقت الراهن هو أكثر الأوقات خطورة بالنسبة لتفشي وباء كورونا في البلاد، مطالبًا المواطنين بالصبر على إجراءات الإغلاق وعدم التسرع.
كما لفت جونسون إلى أن "بريطانيا الآن في مرحلة تخطي قمة منحنى تفشي المرض"، موضحًا أن "الإغلاق لن يتم وقفه قريبًا لكن خلال الأيام المقبلة ستراجع الحكومة فكرة إدخال بعض التغييرات على الإجراءات الحالية".
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