رئيس وزراء فرنسا: استمرار الإغلاق العام يعني مواجهة خطر الانهيار الاقتصادي

أشار رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، إلى أن "استمرار الإغلاق العام بسبب أزمة كورونا، يعني مواجهة خطر الانهيار الاقتصادي".
ولفت فيليب إلى ضرورة "أن نتعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونتعلم كيفية حماية أنفسنا منه"، منوّهًا بأن "الموجة الثانية من أزمة كورونا ستكون خطيرة".
كما شدد على أن "توفير الأقنعة الواقية من فيروس كورونا للعموم سيكون بداية من 11 أيار"، مفيدًا بأن "السلطات تجري نجري نحو 700 ألف فحوص لـ "كوفيد 19" أسبوعيًا".
وأكد فيليب أنه "إذا كانت المؤشرات سيئة فلن يتم رفع الإغلاق المفروض بسبب الوباء"، مشيرًا إلى أن "السلطات ستبدأ بفتح المدارس بشكل طوعي وتدريجي في المقاطعات الفرنسية بداية 11 أيار".
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