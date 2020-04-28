لافروف: ليس بيد موسكو أدوات للتأثير على حفتر حاليًا

أشار ​وزير الخارجية​ الروسي ​سيرغي لافروف​، إلى أن "​روسيا​ لا تؤيد تصريحات قائد ​الجيش الليبي​ ​خليفة حفتر​ بشأن الحكم الفردي في بلاده"، لافتًا إلى أنه "ليس بيد موسكو أدوات للتأثير على حفتر حاليًا".

بالتوازي، أجرى لافروف سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع نظيريه الإيراني محمد جواد ظريف، والتركي مولود تشاووش أوغلو، أكد خلالها سير مكافحة جائحة كورونا.

كما بحث مع ظريف جدول الأعمال الدولي مع التركيز على الوضع في أفغانستان، وخطة العمل المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، في حبن بحث مع أوغلو آفاق تعاون الجانبين، وعودة المواطنين الروس العالقين في تركيا إلى بلادهم.

توقف الوزيران التركي والروسي عند التسوية السلمية في سوريا، وتطورات الوضع في منطقة وقف التصعيد في إدلب والعلاقات الثنائية والتعاون في المنظمات الدولية.