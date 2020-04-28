أعلن المعهد الهولندي للصحة العامة، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 38416 حالة، بعد تسجيل 171 إصابات جديدة بالفيروس.
ولفت المعهد إلى أنه سجل 48 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، لافتاً إلى أن عدد الوفيات بأنحاء البلاد وصل إلى 4566 حالة.
كما نوّه بأنه يعلن الحالات المؤكدة فقط، موضحًا أن الأرقام الفعلية أعلى من ذلك.
من الجدير ذكره أن الحكومة الهولندية تعمل على إصدار قانون جديد للطوارئ، يعطي الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أساسًا قانونيًا وأكثر صرامة، بمواجهة انتشار وباء كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر معهد الصحة الهولندي: 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.