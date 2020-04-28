معهد الصحة الهولندي: 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

أعلن المعهد الهولندي للصحة العامة، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة ب​فيروس كورونا​ المستجد إلى 38416 حالة، بعد تسجيل 171 إصابات جديدة بالفيروس.

ولفت المعهد إلى أنه سجل 48 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، لافتاً إلى أن عدد الوفيات بأنحاء البلاد وصل إلى 4566 حالة.

كما نوّه بأنه يعلن الحالات المؤكدة فقط، موضحًا أن الأرقام الفعلية أعلى من ذلك.

من الجدير ذكره أن ​الحكومة​ الهولندية تعمل على إصدار قانون جديد للطوارئ، يعطي الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أساسًا قانونيًا وأكثر صرامة، بمواجهة انتشار وباء كورونا.