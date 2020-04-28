المفوضية الأوروبية: طريق التوصل لحل سياسي بليبيا هو الاتفاق المبرم عام 2015

دان المتحدث باسم ​المفوضية الأوروبية​ بيتر ستانو، تنصيب القائد العام للجيش الليبي المشير ​خليفة حفتر​ نفسه حاكمًا على ​ليبيا​، لافتًا إلى أن ذلك هو "انتهاك للاتفاق السياسي المبرم في 2015".

وشدد ستانو على أن "استخدام العنف والحلول الفردية يضر بالعملية السياسية"، مشددًا على أن "​الاتحاد الأوروبي​ يتابع عن كثب وقلق التطورات الأخيرة في ليبيا، ويدعو الأطراف إلى إنهاء الصراع والعودة للعملية السياسية".

كما أكد أن "الاتفاق الليبي الموقع عام 2015، هو الطريق الوحيد للتوصل إلى حل سياسي في البلاد".