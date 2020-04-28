الصحة السعودية: 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ تسجيل 1266 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 20077 حالة، منوّهةً بأن "عدد الإصابات سجل انخفاضًا بمقدار 23 حالة مقارنة بالأمس".

وفي مؤنمرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، لفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى 152 حالة وفاة.

كما نوّهت بأن 253 شخصّا تعافوا من فيروس كورونا، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 2784 حالة شفاء.