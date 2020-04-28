الصحة القطرية: تسحيل 677 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت ​وزارة الصحة​ القطرية تسجيل 677 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع بالتالي إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى يرتفع إلى 11921 حالة. ولفتت الوزارة إلى أن الإصابات سجلت انخفاضَا بمقدار 281 حالة مقارنة بيوم أمس الإثنين. وكانت السلطات القطرية أعلنت يوم أمس الإثنين، في حصيلتها لعدد ضحايا فيروس كورونا المستجد، عدم تسجيل أي حالات وفاة في البلاد، ليستمر عدد ضحايا الفيروس عند 10 وفيات.

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