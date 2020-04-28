ترامب: نقوم باختبارات لفيروس كورونا أكثر وافضل من كافة دول العالم

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن "السلطات الأميركية تقوم باختبارات فيروس كورونا أكثر بكثير وأفضل من أي دولة أخرى في العالم"، منوّهًأ بأن "الإعلام لا يفعل شيئا سوى الشكوى".
وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، شدد ترامب على أنه "مهما كان العمل الذي يتم تنفيذه جيدًا، وكذلك الأمر بالنسبة لأجهزة التنفس الصناعي، فإن وسائل الإعلام لا تقول أبدا أننا نقوم بعمل رائع، إنهم فقط يشكون بشراسة".
وكثف ترامب هجومه على وساءئل الإعلام خلال الفترة الأخيرة، بعد انتقادات متزايدة له في الصحف وبعض الشبكات الإخبارية.
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