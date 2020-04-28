العمل الدولية: لضرورة اتخاذ تدابير للوقاية من كورونا ومكافحته بأماكن العمل

شددت ​منظمة العمل الدولية​ على "ضرورة اتخاذ الحكومات تدابير للوقاية من وباء كورونا ومكافحته في أماكن العمل، مع تصاعد الضغط على الدول لتخفيف قيود الإغلاق التي تفرضها، وذلك عبر إشراك منظمات أصحاب العمل والعمال والحوار معها بفعالية".

وأكدت المنظمة، في بيان، "ضرورة قيام كافة أصحاب العمل بإجراء تقييم للمخاطر للتأكد من التطبيق الصارم والمسبق لمعايير الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل، لتقليل خطر إصابتهم بالفيروس"، لافتةً إلى أن "عدم فرض مثل هذه القيود يعرض الدول لخطر فعلي محتمل جداً بعودة ظهور الفيروس من جديد، وتطبيق التدابير الضرورية يقلل خطر موجة ثانية من العدوى في مكان العمل".

كما أفادت بأنه "مع تفشي هذا المرض المعدي، فإن سبل حماية عمالنا الآن هي التي تحدد بوضوح مدى سلامة مجتمعاتنا، وقدرة منشآتنا على الصمود مع تطور هذه الجائحة"، منوّهةً باحتياجات العمال والمنشآت الأكثر ضعفًا، ولا سيما في ​الاقتصاد​ غير المنظَّم والعمال المهاجرين والمنزليين".

وأوضحت المنظمة أنه "يجب أن تشمل تدابير حماية هؤلاء تقديم التعليم والتدريب على ممارسات العمل الصحية والآمنة، وتقديم معدات وقاية شخصية مجانية عند الحاجة، وخدمات ​الصحة العامة​، وسبل عيش بديلة، وغيرها".