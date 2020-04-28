أفاد المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، بأن "السلطات في شرق ليبيا طردت 1400 مهاجر ولاجئ هذا العام، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني".
ولفت لورانس إلى أن "الأرقام المتاحة لدي منذ بداية العام هي 1400 مهاجر ولاجئ، وفي هذا الشهر وحده كانت هناك مجموعة من 160 مهاجرًا سودانيًا"، لافتًا إلى أن "مثل هذه الممارسات تخالف التزامات ليبيا الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تحظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي".
كما شدد على أنه "تم ترحيلهم إلى السودان والنيجر وتشاد والصومال بلا مساعدة قانونية أو خدمات لازمة أخرى لضمان حمايتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: سلطات شرق ليبيا طردت هذا العام 1400 مهاجر ولاجئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.