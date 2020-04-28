الأمم المتحدة: سلطات شرق ليبيا طردت هذا العام 1400 مهاجر ولاجئ

أفاد المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، بأن "السلطات في ​شرق ليبيا​ طردت 1400 مهاجر ولاجئ هذا العام، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني".

ولفت لورانس إلى أن "الأرقام المتاحة لدي منذ بداية العام هي 1400 مهاجر ولاجئ، وفي هذا الشهر وحده كانت هناك مجموعة من 160 مهاجرًا سودانيًا"، لافتًا إلى أن "مثل هذه الممارسات تخالف التزامات ليبيا الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تحظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي".

كما شدد على أنه "تم ترحيلهم إلى ​السودان​ و​النيجر​ وتشاد و​الصومال​ بلا مساعدة قانونية أو خدمات لازمة أخرى لضمان حمايتهم".