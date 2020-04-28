السلطات الألمانية تفرض وضع الكمامات في كل المتاجر

قررت السلطات الألمانية فرض وضع الكمامات تحسبا لفيروس كورونا المستجد في كل المتاجر في برلين اعتبارا من الاربعاء، في خطوة سبق ان اتخذتها كل المناطق الألمانية الأخرى.
وقال اندرياس جيزل مساعد رئيس بلدية برلين للشؤون الداخلية في مؤتمر صحافي إن العاصمة قررت فرض هذا الاجراء الوقائي في كل المتاجر بهدف "حماية" أصحابها خصوصا، وذلك بعدما كانت فرضت وضع الكمامات في وسائل النقل العام.
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