توزيع 2000 وجبة ساخنة على الأسر والعمالة غير المنتظمة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

وزعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء،٢٠٠٠ وجبة غذائية ساخنة، كمرحلة أولى على الأسر الأكثر احتياجًا بعدد من قرى المحافظة، فضلًا عن 250 كيلو لحوم و1200 كرتونة مواد غذائية.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "إحنا معاك"، لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بمراكز المحافظة، تحت رعاية النائب محمد المرشدي أمين الحزب.

وأكد اللواء جمال عبدالظاهر، أمين التنظيم، أنه سيجري توزيع ١٠٠ الف وجبة على مدار الشهر الكريم، وذلك للوصول للأسر التى أضيرت من أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف عبدالظاهر، أنه يجري توزيع المواد الغذائية على جميع القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك مساهمة من الحزب للوقوف بجانب هذه الأسر، فضلًا عن توزيع ٢٥٠ ألف كرتونة مواد غذائية في ٦ مراكز بواقع ١٢ قرية.

من جهتة قال محمود رضوان، أمين الحزب بمركز أجا، إنه جرى توزيع 250 كليو جرام لحم بقري على أسر العمالة غير المنتظمة و المضارة من أزمة كورونا.

وأشار أحمد الشربيني، أمين مركز طلخا، إلى أنه قد جرى توزيع الدفعه الثالثة من كراتين المواد الغذائية وعددها ٢٠٠ كرتونة، ليصبح اجمالي ما جرى توزيعه حتي الآن ١٢٠٠ كرتونة علي ٣ دفعات.