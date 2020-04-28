اليونان تغلق مخيما للمهاجين في جزيرة ساموس نهاية العام الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا- (د ب ا):

قال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس إن اليونان سوف تغلق مخيما مكتظا بطالبي اللجوء والمهاجرين في جزيرة ساموس بحلول نهاية العام.

وأضاف لشبكة إي ار تي عقب زيارة المخيم، الواقع على تل فوق بلدة فاثي " الوضع في ساموس صعب للغاية. سوف يتم إغلاقه".

ويجرى بناء منشآه جديدة على بعد 7 كيلومترات بالجزيرة أيضا.

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وعلى مدار اليومين الماضيين، دمر حريقان العشرات من الخيام والمنازل المتنقلة. وتشتبه السلطات في أنه تم إشعال الحريق عمدا، وقامت الشرطة باعتقال 22 مهاجرا.

ويرى المراقبون المحليون أن الحرائق كانت تهدف لإجبار الحكومة اليونانية على نقل المهاجرين إلى البر الرئيسي.

وأفادت تقارير، نقلا عن عمال إغاثة في الجزيرة، أنه من المحتمل أن إشعال الحرائق كان جزءا من الصراع بين مهاجرين أفغان وأفارقة.