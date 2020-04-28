مخاوف بعد تعيين جنرال سابق مساعدا إعلاميا لرئيس وزراء باكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد- (د ب أ):

عين رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أحد كبار مسؤولي الإعلام في الجيش سابقا مساعدا خاصا له لشؤون الإعلام، مما أثار مخاوف من أن الجيش القوي يكتسب أرضية سياسية في بلد ظل يحكمه الجنرالات لعقود.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أنه تم تعيين الجنرال المتقاعد عاصم باجوا الذي كان يترأس الجناح الإعلامي للجيش مساعدا خاصا لخان لشؤون الإعلام اليوم الثلاثاء.

وكان رئيس الوزراء فصل أمس الاثنين فردوس عاشق أعوان، السياسية التي شغلت منصب المتحدثة باسمه حتى الآن، لإفساح المجال لتعيين الجنرال.

وسوف يتعاون باجوا مع أحد الموالين لخان الذي تم تعيينه وزيرا للإعلام لإعادة بناء صورة الحكومة المدعومة من الجيش، وهي صورة يشوهها التدهور الاقتصادي.

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وتكثر التكهنات بأن الجيش ربما ضغط على خان لتعيين الجنرال السابق كمساعد خاص له.

وقوض الجيش بصراحة سلطة خان عندما أعلن المتحدث باسم الجيش الإغلاق في البلاد بسبب فيروس كورونا في 23 أذار/مارس، بعد يوم واحد من استبعاد رئيس الوزراء لاحتمال الإغلاق.

وقال المحلل فداء خان، من مجموعة ظلان أسوشيتس للأبحاث إن هذا التعيين هو الأحدث في سلسلة من الأحداث التي تظهر على ما يبدو نفوذ الجيش على المجال السياسي للبلاد منذ وصول خان إلى السلطة في 2018 .

ويعتقد المحللون أن رئيس الوزراء قد تم تقليل قدره إلى شخصية صورية بفعل مناورات للجيش، على الرغم من أن مساعديه أنكروا أنه ليس مسيطرا على الأمور.

وقال المحلل عرفان شهزاد، من معهد القرن الأوراسي ومقره إسلام آباد،: "يبدو أنه انقلاب زاحف كما كان متوقعا في وقت الانتخابات".