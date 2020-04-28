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وكالة الفضاء الروسية تؤكد خلو طاقم محطة الفضاء الدولية من كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):

أكد رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، الثلاثاء، سلامة طاقم محطة الفضاء الدولية، المؤلف من ثلاثة أفراد، من فيروس ، وذلك بعدما أمضى الطاقم فترة حضانة الفيروس التي تستمر لأسبوعين دون ظهور أعراض الفيروس عليهم.

وكان رائد الفضاء الأمريكي كريس كاسيدي، قائد الطاقم، ورائدا الفضاء الروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاجنر، وصلوا إلى المحطة في وقت سابق من الشهر الجاري في مهمة تستمر قرابة 200 يوم في الفضاء.

وقال ديمتري روجوزين، رئيس الوكالة الروسية، في بيان، تم نشره على موقع تويتر، إن أفراد الطاقم أمضوا فترة حضانة فيروس كورونا، وأنهم يشعرون أنهم بخير.

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وأمضى الرواد الثلاثة شهرا في الحجر الصحي قبل انطلاقهم في 9 أبريل الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن المحطة، التي تضم بصورة رئيسية روادا من الولايات المتحدة وروسيا، مكلفة بإجراء التجارب العلمية التي يستحيل إجراؤها على سطح الأرض.

وتدور المحطة في مدار يبعد عن الأرض بنحو 400 كيلومتر.

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