قطر: ارتفاع إصابات كورونا إلى 10777 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الثلاثاء، تسجيل 677 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10777 حالة إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 10 حالات.

وأشارت إلى تسجيل 68 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 1134 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 2898 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 88607.

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